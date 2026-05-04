فواكه شائعة تساهم بـ«حماية القلب».. تعرّف عليها!

تشير مجموعةٌ كبيرةٌ من الدراساتِ العلميةِ المنشورةِ في مجلاتٍ طبيةٍ محكَّمةٍ إلى أنَّ تناولَ الفواكهِ بشكلٍ يوميٍّ ضمنَ نظامٍ غذائيٍّ متوازنٍ يرتبطُ بانخفاضٍ ملحوظٍ في خطرِ الإصابةِ بأمراضِ القلبِ والأوعيةِ الدمويةِ، التي تُعَدُّ السببَ الأولَ للوفاةِ في العالمِ وفقَ بياناتِ منظمةِ الصحةِ العالميةِ

وتوضِّحُ تحليلاتٌ تجميعيةٌ شملتْ مئاتِ الآلافِ من المشاركينَ في دراساتٍ طويلةِ الأمدِ أنَّ كلَّ زيادةٍ في استهلاكِ الفواكهِ والخضرواتِ ترتبطُ بانخفاضٍ تدريجيٍّ في خطرِ الإصابةِ بأمراضِ القلبِ بنسبةٍ تتراوحُ بينَ 4 إلى 7 في المئة لكلِّ حِصَّةٍ إضافيةٍ يوميًّا

كما أظهرتْ أبحاثُ متابعةٍ امتدَّتْ لعشراتِ السنينِ أنَّ الأشخاصَ الذينَ يعتمدونَ على نظامٍ غذائيٍّ غنيٍّ بالفواكهِ الطبيعيةِ تقلُّ لديهم معدَّلاتُ الإصابةِ بالجلطاتِ القلبيةِ والسكتاتِ الدماغيةِ مقارنةً بمن يتناولونَ كمياتٍ قليلةً منها

وتعودُ هذه الفوائدُ إلى التركيبةِ الغذائيةِ الغنيَّةِ داخلَ الفواكهِ، والتي تشملُ الأليافَ الغذائيةَ القابلةَ للذوبانِ، ومضاداتِ الأكسدةِ، والبوتاسيومَ، وفيتاميناتٍ متعدِّدةً، إضافةً إلى مركَّباتِ البوليفينولِ التي تلعبُ دورًا مهمًّا في تقليلِ الالتهاباتِ وتحسينِ مرونةِ الأوعيةِ الدمويةِ

وتشيرُ الدراساتُ إلى أنَّ هذه العناصرَ تعملُ على عدَّةِ مستوياتٍ داخلَ الجسمِ، أبرزُها خفضُ ضغطِ الدمِ، وتقليلُ مستوياتِ الكوليسترولِ الضارِّ، وتحسينُ وظائفِ بطانةِ الأوعيةِ الدمويةِ، ما يُساهِمُ في تقليلِ خطرِ تصلُّبِ الشرايينِ

وبحسبِ مراجعاتٍ علميةٍ منشورةٍ في قواعدِ بياناتٍ طبيةٍ مثل PubMed وBMJ، فإنَّ الفواكهَ ليستْ مجردَ عنصرٍ غذائيٍّ مُساعِدٍ، بل جزءٌ أساسيٌّ من الأنظمةِ الغذائيةِ الوقائيةِ مثلَ النظامِ المتوسِّطيِّ الذي أثبتَ فعاليَّتَه في تقليلِ أمراضِ القلبِ

وتشملُ أبرزُ الفواكهِ المرتبطةِ بفوائدَ قلبيَّةٍ واضحةٍ: التفاحَ، البرتقالَ، الليمونَ، الجريب فروت، التوتَ بأنواعِهِ، العنبَ، الرمانَ، الكمثرى، الموزَ، الفراولةَ، الكرزَ، والخوخَ، إضافةً إلى الأفوكادو الذي يتميَّزُ بكونِهِ غنيًّا بالدهونِ الصحيَّةِ غيرِ المشبَّعةِ

وتوضِّحُ الدراساتُ أنَّ التفاحَ يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الأليافِ ومضاداتِ الأكسدةِ التي تُساهِمُ في خفضِ الكوليسترولِ الضارِّ

فيما تشيرُ الأبحاثُ إلى أنَّ الحمضيَّاتِ مثلَ البرتقالِ والليمونِ والجريب فروت تحتوي على فيتامين C والفلافونويداتِ التي تُساعِدُ في تقليلِ الالتهاباتِ وتحسينِ صحةِ الشرايينِ

أمَّا التوتُ بأنواعِهِ مثلَ التوتِ الأزرقِ والفراولةِ والتوتِ الأسودِ، فقد ربطتْ دراساتٌ علميةٌ بينَه وبينَ تحسينِ ضغطِ الدمِ وتقليلِ الإجهادِ التأكسديِّ في الجسمِ

ويُعَدُّ العنبُ أيضًا من الفواكهِ المرتبطةِ بتحسينِ صحةِ القلبِ، لاحتوائِهِ على مركَّباتِ الريسفيراترول التي تُساهِمُ في دعمِ وظيفةِ الأوعيةِ الدمويةِ

كما تشيرُ دراساتٌ إلى أنَّ الرمانَ يمتلكُ تأثيرًا إيجابيًّا على تقليلِ تصلُّبِ الشرايينِ وتحسينِ تدفُّقِ الدمِ

أمَّا الموزُ فيتميَّزُ بكونِهِ غنيًّا بالبوتاسيومِ الذي يلعبُ دورًا رئيسيًّا في تنظيمِ ضغطِ الدمِ وتقليلِ العبءِ على القلبِ

وتؤكِّدُ أبحاثٌ غذائيَّةٌ أنَّ هذه الفواكهَ لا تعملُ بشكلٍ منفصلٍ، بل عندَ دمجِها ضمنَ نظامٍ غذائيٍّ صحيٍّ متكاملٍ، تصبحُ أكثرَ فاعليَّةً في تقليلِ المخاطرِ القلبيَّةِ

وتشيرُ بياناتٌ طبيَّةٌ إلى أنَّ ارتفاعَ استهلاكِ الفواكهِ والخضرواتِ يرتبطُ بانخفاضٍ واضحٍ في معدَّلاتِ الوفاةِ الناتجةِ عن أمراضِ القلبِ، وهو ما يدعمُ توصياتِ الهيئاتِ الصحيَّةِ العالميَّةِ بضرورةِ تناولِ خمسِ حِصَصٍ يوميًّا على الأقلِّ

كما تؤكِّدُ دراساتٌ تحليليَّةٌ أنَّ النظامَ الغذائيَّ الغنيَّ بالفواكهِ يُساهِمُ في تقليلِ الالتهاباتِ المزمنةِ في الجسمِ، والتي تُعَدُّ أحدَ العواملِ الرئيسيَّةِ في تطوُّرِ أمراضِ القلبِ

وتوضِّحُ النتائجُ أنَّ الفوائدَ لا تقتصرُ على نوعٍ واحدٍ من الفاكهةِ، بل تعتمدُ على التنوعِ في الاستهلاكِ للحصولِ على مجموعةٍ مختلفةٍ من المركَّباتِ الغذائيةِ المفيدةِ

وفي هذا السياقِ، يشيرُ خبراءُ تغذيةٍ إلى أنَّ استبدالَ الوجباتِ السريعةِ أو السكريَّاتِ المُكرَّرةِ بالفواكهِ الطبيعيَّةِ يمكنُ أن يُحدِثَ تحسُّنًا ملموسًا في صحةِ القلبِ خلالَ فترةٍ قصيرةٍ نسبيًّا

كما تربطُ دراساتٌ أخرى بينَ استهلاكِ الفواكهِ وانخفاضِ خطرِ الإصابةِ بمتلازمةِ التمثيلِ الغذائيِّ، التي تشملُ ارتفاعَ ضغطِ الدمِ وزيادةَ الدهونِ في الدمِ ومقاومةَ الإنسولينِ

وتخلصُ الأدلةُ العلميَّةُ إلى أنَّ الفواكهَ ليستْ علاجًا مباشرًا لأمراضِ القلبِ، لكنَّها تمثِّلُ عاملًا وقائيًّا قويًّا ضمنَ نمطِ حياةٍ صحيٍّ يشملُ النشاطَ البدنيَّ وتقليلَ الدهونِ المشبَّعةِ والابتعادَ عن التدخينِ

هذا وتُعَدُّ أمراضُ القلبِ والأوعيةِ الدمويةِ السببَ الأولَ للوفاةِ عالميًّا، وتتصدرُ قائمةَ الأمراضِ المزمنةِ الأكثرِ ارتباطًا بنمطِ الحياةِ

وخلالَ السنواتِ الأخيرةِ، توسَّعتْ الأبحاثُ الطبيةُ في دراسةِ تأثيرِ الغذاءِ على صحةِ القلبِ، حيث تبيَّنَ أنَّ الأنظمةَ الغذائيةَ النباتيَّةَ أو الغنيَّةَ بالفواكهِ والخضرواتِ تُقلِّلُ بشكلٍ واضحٍ من عواملِ الخطرِ

كما أصبحتِ الفواكهُ جزءًا أساسيًّا من التوصياتِ الغذائيةِ العالميَّةِ نظرًا لاحتوائِها على مكوِّناتٍ طبيعيَّةٍ تعملُ على تحسينِ صحةِ الأوعيةِ الدمويةِ والحدِّ من الالتهاباتِ

وتشيرُ تقاريرُ صحيَّةٌ إلى أنَّ تغييرَ نمطِ الغذاءِ فقط يمكنُ أن يُقلِّلَ نسبةً كبيرةً من المخاطرِ القلبيَّةِ حتى دونَ تدخُّلاتٍ دوائيَّةٍ في بعضِ الحالاتِ المبكِّرةِ