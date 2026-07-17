كلّ لون له فائدة.. كيف تحمي «الفواكه والخضروات» القلب؟

يُعد القلب من أكثر أعضاء الجسم تأثرًا بنمط الحياة والغذاء اليومي، إذ تؤثر نوعية الأطعمة التي يتناولها الإنسان بشكل مباشر في مستويات الكوليسترول، وضغط الدم، والالتهابات داخل الجسم، وصحة الأوعية الدموية.

وتشير دراسات علمية واسعة إلى أن زيادة تناول الفواكه والخضروات ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بسبب احتوائها على الألياف، ومضادات الأكسدة، والمعادن، والمركبات النباتية التي تدعم وظائف القلب.

وتوصي العديد من الهيئات الصحية العالمية بتناول كميات كافية من الخضروات والفواكه يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن، إذ أظهرت أبحاث منشورة في مجلات طبية متخصصة أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من هذه الأغذية الطبيعية غالبًا ما يكون لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن يتناولون كميات محدودة منها.

ويُعد التفاح من الفواكه المرتبطة بصحة القلب، إذ يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الذائبة، خصوصًا مادة البكتين، التي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء. كما يحتوي التفاح على مركبات نباتية مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي المرتبط بتلف الأوعية الدموية.

وتشير دراسات إلى أن تناول التوت بأنواعه، مثل التوت الأزرق والفراولة، يمكن أن يكون مفيدًا للقلب بسبب احتوائه على مركبات “الفلافونويدات”، وهي مواد نباتية ترتبط بتحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات. كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفواكه على حماية الخلايا من تأثير الجذور الحرة.

وتعتبر الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، من الفواكه المهمة لصحة القلب، بسبب احتوائها على فيتامين “ج” والبوتاسيوم ومركبات نباتية تساعد في دعم صحة الأوعية الدموية. كما أن الألياف الموجودة في ثمار الحمضيات قد تساهم في تحسين مستويات الكوليسترول عند تناولها بانتظام.

ويحتل الأفوكادو مكانة خاصة بين الفواكه المفيدة للقلب، رغم ارتفاع محتواه من الدهون، لأن معظم هذه الدهون من النوع الأحادي غير المشبع، وهو النوع المرتبط بتحسين مستويات الكوليسترول عند استبداله بالدهون المشبعة. كما يحتوي الأفوكادو على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان مهمان لتنظيم ضغط الدم.

أما الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والجرجير والكرنب، فتُعد من أبرز الأغذية الداعمة لصحة القلب، لاحتوائها على النترات الطبيعية التي تساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساهم في توسعة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. كما تحتوي هذه الخضروات على فيتامينات ومعادن ومركبات مضادة للالتهاب.

وتشير الأبحاث إلى أن الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، تحتوي على مركبات نباتية قد تساعد في تقليل الالتهابات ودعم صحة الأوعية الدموية. كما توفر هذه الخضروات كمية جيدة من الألياف التي تساعد على التحكم في مستويات الدهون في الدم.

وتُعد الطماطم من الأغذية المهمة لصحة القلب بسبب احتوائها على مادة “الليكوبين”، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التي ارتبط تناولها في بعض الدراسات بتحسين مؤشرات صحة القلب وتقليل خطر الإصابة ببعض أمراض الأوعية الدموية. ويزداد امتصاص الليكوبين عند طهي الطماطم مع كمية قليلة من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

ويعتبر الجزر والفلفل الأحمر من الخضروات الغنية بمركبات الكاروتينات، وهي أصباغ نباتية تعمل كمضادات أكسدة داخل الجسم. كما يحتوي الفلفل الأحمر على كميات مرتفعة من فيتامين “ج”، الذي يساهم في دعم صحة الأوعية الدموية وتعزيز إنتاج الكولاجين الضروري لمرونة جدران الشرايين.

وتبرز الشمندر كأحد الأغذية التي حظيت باهتمام الباحثين بسبب احتوائه على النترات الطبيعية، التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. ولهذا السبب بحثت دراسات عدة تأثير عصير الشمندر على الأداء القلبي الوعائي، خصوصًا لدى الرياضيين والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كما تلعب البقوليات مثل العدس والفاصوليا دورًا مهمًا في دعم صحة القلب، رغم أنها ليست من الخضروات بالتصنيف الغذائي التقليدي، لأنها غنية بالألياف والبروتين النباتي والمعادن، وقد ارتبط تناولها ضمن نظام غذائي متوازن بتحسين مستويات الكوليسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب.

ولا تقتصر حماية القلب على نوع واحد من الأغذية، بل تعتمد على التنوع الغذائي، إذ إن تناول مجموعة مختلفة من الفواكه والخضروات يوفر مزيجًا واسعًا من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تعمل بطرق مختلفة داخل الجسم.

وتشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي المتوسطي، الذي يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك، يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب، بسبب تأثيره الإيجابي على ضغط الدم ومستويات الدهون والالتهابات.

لكن تناول الفواكه والخضروات لا يلغي تأثير العادات غير الصحية، إذ تبقى قلة الحركة والتدخين والإفراط في تناول السكريات والدهون المشبعة من العوامل الرئيسية التي تؤثر في صحة القلب. لذلك فإن أفضل النتائج تتحقق عند دمج الغذاء الصحي مع النشاط البدني والنوم الجيد وتقليل عوامل الخطر.

وفي النهاية، يمكن اعتبار الفواكه والخضروات من أهم الأسلحة الطبيعية للحفاظ على صحة القلب، فهي لا تعمل فقط على تزويد الجسم بالفيتامينات، بل توفر مركبات نشطة تساعد في حماية الشرايين وتنظيم ضغط الدم وتقليل الالتهابات. وكلما زاد التنوع في ألوان هذه الأغذية على المائدة، زادت الفوائد التي يحصل عليها القلب والجسم بشكل عام.