نصائح فعّالة من خبراء الصحة.. كيف نهزم «نزلات البرد»؟

مع اقتراب موسم البرد، يبدأ الكثيرون في الشعور بأولى علامات نزلات البرد، مثل التهاب الحلق والاحتقان والعطس المستمر، مما يثير التساؤل حول أفضل السبل للتعامل مع هذه الأعراض قبل تفاقمها، وعلى الرغم من عدم إمكانية منع نزلات البرد تمامًا، إلا أن التدخل المبكر يمكن أن يقلل من شدتها ويسرّع التعافي، وفقًا لتقارير موقع “هيلث” المتخصص بالشؤون الصحية والتغذية.

وينص خبراء الصحة على أن الشخص البالغ يُصاب عادةً بنزلتين إلى ثلاث نزلات برد سنويًا، تستمر كل منها حوالي أسبوع، مع ذروة الأعراض في الأيام الثلاثة الأولى، بينما قد تستمر بعض الأعراض مثل الاحتقان أو السعال الخفيف حتى أسبوعين.

أبرز 9 طرق موصى بها لمواجهة نزلات البرد منذ بدايتها:

العسل مع الماء أو الشاي: العسل يعتبر علاجًا طبيعيًا فعّالًا للسعال، لما له من خصائص مضادة للميكروبات. يمكن تناوله مباشرة أو إضافته إلى الماء الدافئ أو الشاي لتهدئة الحلق وتقليل التهيج. شرب كميات كافية من السوائل: الترطيب عنصر أساسي لتخفيف الأعراض مثل التهاب الحلق واحتقان الأنف. يُنصح بتناول الماء والعصائر الطبيعية بانتظام للحفاظ على رطوبة الجسم وتعويض السوائل المفقودة. القيام بتمارين خفيفة: النشاط البدني الخفيف، مثل المشي، يعزز مناعة الجسم. لكن يُفضل تجنب التمارين المكثفة عند الشعور بالإرهاق أو الحمى. تناول أطعمة مغذية: اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، الحبوب الكاملة، والفواكه والخضراوات يدعم جهاز المناعة ويساعد الجسم على مكافحة الفيروسات المسببة للبرد. الاستفادة من الحساء الساخن: سواء كان حساء الدجاج أو العدس أو الخضار، فإن الحساء الساخن يوفر الترطيب والدفء، وقد يساعد في تقليل الالتهابات المصاحبة لنزلات البرد. الغرغرة بالماء المالح: إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ والغرغرة به عدة مرات يوميًا يخفف من التهاب الحلق ويقلل الانزعاج المصاحب للبلع. أخذ إجازة للراحة: النوم الكافي والراحة الجيدة ضروريان لتعافي الجسم. كما يقلل البقاء في المنزل من احتمالية نقل العدوى للآخرين. تناول أدوية بدون وصفة طبية: مسكنات الألم، مضادات الحساسية، أو مزيلات الاحتقان قد تساعد في تخفيف الحمى، انسداد الأنف، وأعراض أخرى مزعجة. استخدام بخاخ الأنف الملحي: بخاخات الأنف المالحة تساعد على ترطيب الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان. كما يُنصح بحمامات البخار للاستفادة من البخار في تنظيف الجهاز التنفسي.