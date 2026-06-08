الجيش الإسرائيلي: تدمير «منظومات دفاع» إيرانية بالكامل

أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء ضربة جوية واسعة استهدفت منظومات دفاع استراتيجية تابعة لإيران، نفذتها عشرات الطائرات الحربية بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجومًا واسعًا استهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للنظام الإيراني.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن تدمير هذه المنظومات بالكامل وفق ما ورد في التقييمات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إيران نشرت خلال الفترة الأخيرة منظومات دفاعية في عدة مناطق داخل البلاد، في إطار جهودها لإعادة بناء قدرات الرصد والدفاع التي تضررت خلال عملية “زئير الأسد”.

وأشار البيان إلى أن الضربة الأخيرة جاءت استكمالًا لسلسلة هجمات سابقة خلال العملية نفسها، التي استهدفت منظومات الدفاع الإيرانية في العمق.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن تلك الضربات تعزز من حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي داخل الأجواء الإيرانية.

ونشر الإعلام الإسرائيلي صورًا لاجتماعات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وكبار القادة أثناء إدارة الضربات من مركز قيادة سلاح الجو.

وقال الإعلام الحربي إن الجيش الإسرائيلي في حالة استعداد قصوى على المستويين الهجومي والدفاعي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تقديرات عسكرية تشير إلى استمرار تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران لعدة أيام.

وأضافت الإذاعة أن الجيش يستعد لتعبئة واسعة لقوات الاحتياط، تشمل عدة كتائب، مع تعزيز القوات على الحدود وخط التماس في الضفة الغربية والحدود الأردنية.

وأشارت إلى بدء تعبئة قوات احتياط في قيادة الجبهة الداخلية، مع تجهيز فرق إنقاذ للتعامل مع مواقع سقوط الصواريخ.

وفي السياق، شنت إيران مساء الأحد ضربات صاروخية باتجاه شمال إسرائيل، في أول هجوم من نوعه منذ وقف إطلاق النار في أبريل، وردت إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في مناطق غرب ووسط إيران، وفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي.

كما نقلت وسائل إعلام عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إسرائيل إلى عدم تنفيذ رد فوري، مع الإشارة إلى تأثير التصعيد على مسار المفاوضات مع طهران.

وشهد الداخل الإسرائيلي جدلًا سياسيًا بعد التصعيد، وسط دعوات من بعض المسؤولين لتسريع الرد العسكري، بينها تصريحات لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا فيها إلى “حرق طهران الليلة” وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وقال ضابط منظومة الدفاع الجوي السابق في الجيش الإسرائيلي تسفيكا حايموفيتش إن الرد الإيراني على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت يعكس أبعادًا تتعلق بتعزيز محور إيران وحزب الله، وإثبات امتلاك طهران قدرة صاروخية كبيرة، والتأكيد على أنها ليست في موقع الهزيمة.

وأضاف أن الرد الإيراني يفرض معادلات جديدة في الصراع الإقليمي، ويضع إسرائيل أمام تحديات استراتيجية في التعامل مع طبيعة المواجهة مع إيران.

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأمريكية كانت في حالة تأهب لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأكد أن المرحلة الحالية تطرح تساؤلات داخل إسرائيل بشأن آلية الرد المقبلة وإمكانية إنهاء التصعيد دون توسع عسكري أكبر.