الفلفل الحار.. «حارس طبيعي للقلب»!

أظهرت دراسة طبية حديثة نتائج مذهلة تربط بين الانتظام في تناول الأطعمة الحارة وانخفاض ملحوظ في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم تأثير التغذية على صحة القلب.

وشملت الدراسة التي أُجريت في الصين 54,859 مشاركاً، وخلصت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحارة من 6 إلى 7 مرات أسبوعياً كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب الإقفارية والسكتات الدماغية مقارنة بمن يتناولون هذه الأطعمة نادراً.

وأظهرت النتائج أن خطر السكتة الدماغية الإقفارية، الناتجة عن انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ، انخفض بشكل أكبر مع زيادة وتيرة استهلاك الطعام الحار.

وبحسب الدراسة، المسؤول الرئيسي عن هذه الفوائد هو مركب “الكابسيسين”، المكون النشط في الفلفل الحار، والذي يعمل على تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، ما يساهم في استرخائها وتحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم على المدى الطويل، وفق ما ذكر الباحثون.

وأظهرت الدراسة أن الفوائد الوقائية كانت أكثر وضوحاً لدى الأفراد الذين يستهلكون الأطعمة الحارة بانتظام وبكميات معتدلة، كما لاحظ الباحثون أن البدء في تناول هذه الأطعمة منذ سن مبكرة يعزز التأثير الوقائي، ما يفتح الباب أمام نصائح غذائية مبكرة لتعزيز صحة القلب على المدى الطويل.

وتتماشى هذه النتائج مع دراسات سابقة من إيطاليا وأوروبا، ما يعزز مصداقية العلاقة بين الأطعمة الحارة وصحة القلب عبر مختلف الثقافات وأنماط التغذية، مؤكدة أن الكابسيسين يمكن أن يكون جزءاً فعالاً من استراتيجية غذائية للوقاية من أمراض القلب.

وبالرغم من هذه الفوائد، يحذر الباحثون من الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القرح أو الارتجاع المعدي، مؤكدين أهمية تناول الأطعمة الحارة ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.

وتمثل هذه الدراسة إضافة مهمة للأدلة العلمية المتزايدة التي تشير إلى أن الأطعمة الحارة قد تكون سلاحاً فعالاً في الوقاية من أمراض القلب، التي لا تزال المسبب الرئيسي للوفاة حول العالم. وبهذا، يتحول الفلفل الحار من مجرد عنصر نكهة مميز في المطبخ إلى “حارس طبيعي للقلب”، قد يكون مفتاحاً لصحة أطول وحياة أكثر نشاطاً.