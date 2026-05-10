فواكه «تحمي القلب وتبطئ الشيخوخة».. دراسات علمية تكشف الفوائد

أظهرت أحدث الدراسات العلمية والمراجعات الوبائية أن تناول الفواكه بشكل منتظم يمكن أن يقلل بشكل واضح من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويساهم في تحسين مؤشرات الالتهاب في الجسم، إضافة إلى تأثيرات إيجابية على بعض علامات الشيخوخة البيولوجية.

وتشير الأبحاث إلى أن الفواكه لا توفر فقط الفيتامينات والمعادن، بل تحتوي على مجموعة واسعة من المركبات النباتية النشطة، بما في ذلك البوليفينولات والفلافونويدات والكاروتينات والأنثوسيانين، إضافة إلى الألياف الغذائية، التي تعمل بشكل تراكمي على حماية الخلايا وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وتعزيز الصحة العامة.

وحسب الدراسات المنشورة في مجلات محكّمة مثل Nutrients وAntioxidants، ترتبط الشيخوخة الخلوية بالإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن وتدهور وظيفة بطانة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تلف الحمض النووي مع التقدم في العمر. وتشير هذه الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وتحسين مرونة الشرايين، ودعم إنتاج الكولاجين في الجلد، وخفض مؤشرات الالتهاب المزمن.

كما أظهرت الأبحاث أن بعض الفواكه تحظى بدراسة موسعة لتأثيرها الوقائي على صحة القلب والشرايين. فالتوتيات، مثل التوت الأزرق والفراولة، تحتوي على مركبات الأنثوسيانين، التي ثبت أنها تحسن وظيفة الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم وتقلل الالتهابات، إضافة إلى دعم الذاكرة وصحة الدماغ.

وأظهرت دراسات وبائية أن التفاح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، بفضل محتواه من الألياف القابلة للذوبان والبوليفينولات التي تخفض الكوليسترول الضار LDL وتدعم صحة الأمعاء وتحسن مؤشرات الالتهاب. أما الرمان فيحتوي على مركبات بوليفينولية قوية تساعد في تقليل أكسدة LDL، وتحسين تدفق الدم، ودعم صحة الشرايين وتقليل الالتهاب الوعائي.

وأشارت الأبحاث إلى أن العنب الأحمر والبنفسجي غني بالريسفيراترول والفلافونويدات، والتي تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، ودعم صحة القلب والدماغ. بينما تحتوي الحمضيات على فيتامين C وفلافونويدات تساعد في دعم إنتاج الكولاجين وتقوية جدران الأوعية الدموية، وتقليل الالتهابات، وتعزيز المناعة.

كما أن الأفوكادو، الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة، يساهم في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد وتحسين مرونة الشرايين، إلى جانب احتوائه على البوتاسيوم وفيتامين E، فيما يُعزز الموز ضغط الدم وصحة القلب بفضل محتواه المرتفع من البوتاسيوم.

وذكرت الدراسات أن الكيوي يساعد في تحسين ضغط الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي ودعم المناعة، بينما يساهم البطيخ في تحسين تدفق الدم وتقليل تصلب الشرايين بفضل محتواه من الليكوبين والسيترولين. كما أثبتت الأبحاث فعالية المانجو في دعم المناعة وتقليل الالتهاب، والأناناس في دعم الهضم وتقليل الالتهاب، والبابايا في تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم الجهاز الهضمي.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن الفواكه الأخرى مثل الكمثرى والخوخ والمشمش والتين والجوافة والكرز تساهم في خفض الكوليسترول، ودعم صحة الأمعاء، وتقليل الالتهابات، وتحسين الهضم، ودعم صحة القلب، وتعزيز المناعة بطرق مختلفة بحسب نوع الفاكهة.

وتؤكد الدراسات الوبائية الكبرى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه ترتبط بانخفاض خطر أمراض القلب والشرايين وتحسن ضغط الدم ومستويات الالتهاب، كما تساهم في تحسين مؤشرات الشيخوخة البيولوجية. ويشير العلماء إلى أن الفائدة الصحية للفواكه تعتمد على التنوع الغذائي، حيث يوفر تنوع الفواكه مجموعة واسعة من المركبات الحيوية الفعالة.

وتخلص مجمل الأدلة العلمية إلى أن إدراج تشكيلة متنوعة من الفواكه في النظام الغذائي اليومي يمثل استراتيجية فعالة مدعومة بالأدلة للحفاظ على صحة القلب، وتعزيز وظائف الأوعية الدموية، وتقليل الالتهابات، وإبطاء بعض مؤشرات الشيخوخة الخلوية، مما يجعل الفواكه عنصرًا غذائيًا أساسيًا في نمط الحياة الصحي على المدى الطويل.